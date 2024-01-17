Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:39, 17 января 2024Мир

Глава МИД Британии потребовал ухода ХАМАС из Газы для прекращения конфликта

Кэмерон: Британия за гуманитарную паузу в Газе, но ХАМАС должен уйти из анклава
Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон. Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что лидеры палестинского движения ХАМАС должны покинуть Газу для урегулирования конфликта с Израилем. Трансляция выступления велась на сайте Всемирного экономического форума.

Кэмерон ответил на вопрос о приостановке конфликта в Газе ходе пресс-конференции. Он заявил, что выступает за немедленную гуманитарную паузу, но добавил, что ее достижение невозможно без выполнения ряда условий.

По мнению главы МИД Британии, для прекращения конфликта и установления гуманитарной паузы ХАМАС должен прекратить обстрелы Израиля. Также лидеры движения должны покинуть анклав.

В ноябре 2023 года постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что после четырехдневной гуманитарной паузы в боевых действиях Израиль продолжит решать военные задачи в Газе до полного уничтожения потенциала ХАМАС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что конфликт Израиля и ХАМАС может продлиться до 2025 года. Нетаньяху выступил с заявлением в ходе встречи с представителями приграничных с Газой районов.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Ростовской области загорелся завод. Перед пожаром там произошел мощный взрыв

      Отказавшийся играть за Россию футболист перешел в европейский клуб

      В Европе с помощью украинских беженцев решили преодолеть дефицит на рынке труда

      В Британии признали уничтожение Россией украинского ВПК

      Россияне решили подзаработать на размотке гирлянд

      Бывшего российского полицейского приговорили к колонии за продажу наркотиков

      Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

      На Украине заявили о первом применении гибридной системы ПВО

      Названа причина безуспешной сдачи в плен бойцов ВСУ у Артемовска

      Начата подготовка «Ангары-А5» к первому пуску с Восточного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше