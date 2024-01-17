Глава МИД Британии потребовал ухода ХАМАС из Газы для прекращения конфликта

Кэмерон: Британия за гуманитарную паузу в Газе, но ХАМАС должен уйти из анклава

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что лидеры палестинского движения ХАМАС должны покинуть Газу для урегулирования конфликта с Израилем. Трансляция выступления велась на сайте Всемирного экономического форума.

Кэмерон ответил на вопрос о приостановке конфликта в Газе ходе пресс-конференции. Он заявил, что выступает за немедленную гуманитарную паузу, но добавил, что ее достижение невозможно без выполнения ряда условий.

По мнению главы МИД Британии, для прекращения конфликта и установления гуманитарной паузы ХАМАС должен прекратить обстрелы Израиля. Также лидеры движения должны покинуть анклав.

В ноябре 2023 года постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что после четырехдневной гуманитарной паузы в боевых действиях Израиль продолжит решать военные задачи в Газе до полного уничтожения потенциала ХАМАС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что конфликт Израиля и ХАМАС может продлиться до 2025 года. Нетаньяху выступил с заявлением в ходе встречи с представителями приграничных с Газой районов.