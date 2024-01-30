В Киеве сообщили, что Зеленский предложил Залужному написать рапорт об отставке. Что ответил главком ВСУ?

Зеленский не предложил главкому ВСУ Залужному другой должности после отставки

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главнокомандующему Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерию Залужному покинуть пост. Источники на Банковой и в окружении военачальника уточнили, что украинский лидер лично встретился с военачальником.

По некоторым данным, глава государства предложил главкому написать рапорт об отставке, однако взамен не предложил никакой другой значимой должности, которую бы тот мог занять.

Да, такое предложение [написать рапорт об отставке] было. Со своей стороны Залужный ответил, что это право Верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать Источник в окружении Залужного

Залужный отказался покидать пост главкома ВСУ

Известно, что Залужный отказался подписывать соответствующий документ — источники подчеркивают, что он также не намерен делать это в будущем. Кроме того, согласно законодательству республики, для снятия главкома с должности указом президента необходимо также представление министра обороны Рустема Умерова.

Наконец, утверждается, что Зеленский не предложил Залужному никакой другой должности взамен. По прогнозам источников, потенциальная отставка главкома, на данный момент не оформленная указом, является лишь первым звеном в цепочке кадровых изменений в командовании ВСУ и политическом руководстве страны.

Ничего адекватного или существенного Залужному не предложили. Речь шла только о статусе помощника или советника Источник в окружении Залужного

Минобороны Украины ранее опубликовало загадочное сообщение

В официальном аккаунте ведомства накануне появился неоднозначный пост. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — было сказано в сообщении. При этом что именно опровергало министерство, не уточнялось.

В СМИ сочли данную публикацию ответом на многочисленные слухи об отставке Залужного. Так, в понедельник, 29 января, экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил, что Зеленский якобы уже уволил главкома. При этом он утверждал, что эту информацию ему подтвердили два источника

Аналогичные сведения распространили также некоторые украинские журналисты. Впоследствии пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров доложил, что глава государства не увольнял Залужного. «Точно нет. Не увольнял главкома», — сказал чиновник.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главкома ВСУ называли серьезным политическим конкурентом Зеленского

Слухи об увольнении Залужного распространяются уже долгое время, и некоторые журналисты и политики отмечали разлад в отношениях между главкомом и президентом. Аналитики связывают это, в частности, с тем, что в Залужном заметили яркую политическую фигуру, которая способна составить серьезную конкуренцию Зеленскому.

В стране проводились исследования, результаты которых свидетельствовали о том, что, если бы на Украине в ближайшее время провели парламентские выборы и в ней гипотетически участвовала бы партия главкома, она смогла бы победить.

Согласно этим опросам, "партия Залужного" набрала бы 36 процентов среди тех, кто пошел бы голосовать и определился с выбором. Второе место в опросе занимает гипотетический "блок Зеленского" — 26,7 процента Результаты исследования группы «Рейтинг»

При этом «критической точкой» в конфликте сторон стала статья Залужного в журнале Economist в ноябре прошого года о «патовой ситуации», в которой оказались российские и украинские войска. Он заявил, что украинская армия не сможет добиться прорыва и конфликт зашел в тупик.

Зеленский впоследствии публично не согласился с этим мнением. По утверждению журналистов, позиция главкома привела главу государства в ужас и ярость.