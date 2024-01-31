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18:45, 31 января 2024Мир

Участник переговоров в Белом доме назвал реальное отношение Путина к Трампу

Болтон: Путин и Си Цзиньпин считают экс-президента США Трампа смеющимся дураком

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

Мировые лидеры считают бывшего президента США Дональда Трампа «смеющимся дураком». Такое заявление сделал бывший советник экс-президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью CNN.

«Трамп не знает, в чем суть работы президента. Я был с ним в одной комнате во время разговоров с лидерами других стран. Я не думаю, что они дружелюбны с Трампом. Я думаю, что Владимир Путин, Ким Чен Ын и Си Цзиньпин считают Трампа смеющимся дураком. Всеобъемлющая поглощенность собой мешает ему это увидеть», — заявил бывший помощник экс-президента США.

Болтон добавил, что, по его мнению, Трамп не разбирается в мировой истории и международных отношениях, а также ему не свойственно придерживаться одной стратегии долгое время.

Экс-советник Трампа ранее заявлял о своем намерении вступить в президентскую гонку с экс-лидером Штатов в 2024 году. Болтон аргументировал это решение противоречащими конституции США действиями бывшего главы государства.

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      Лина Пивоварова
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