Девушка показала фото своей кровати и узнала пугающую правду

Пользовательница Reddit с ником iMishusm показала на портале фото своей кровати и узнала пугающую правду. Внимание комментаторов привлекли небольшие предметы на матрасе девушки.

Автор поста выложила фото кровати, на которой лежат несколько предметов, по размеру и цвету напоминающие кунжутные семена. «Кто-нибудь знает, откуда они взялись? Нахожу их на своей кровати последние пару недель», — подписала она публикацию. Также девушка упомянула, что у нее есть две кошки, и предположила, что необычные предметы могли быть связаны с их присутствием в доме.

В комментариях пользователи заявили, что находка действительно может быть связана с ее питомцами. По их мнению, девушка обнаружила в своей кровати яйца или фрагменты паразитов, живущих в теле кошек. «Они передаются кошкам, если те поедают инфицированных грызунов. Возможно, вам стоит проверить, нет ли их в вашем доме», — написал один из них. Читатели посоветовали авторше публикации показать кошек ветеринарному врачу, а также быть осторожней и ни в коем случае не есть находку.

Ранее пользовательница Reddit опубликовала фото необычного куриного яйца. В его белке она обнаружила розовое вкрапление. Пользователи сети предположили, что в яйце образовалась опухоль или в него попала часть полового органа курицы.