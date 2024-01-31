Россиянин похвастался, что ChatGPT нашла ему невесту, пока он был занят работой. Почему теперь его называют фриком?

Разработчик Жадан нашел жену с помощью ChatGPT среди пяти тысяч девушек

Выпускник РГГУ, написавший дипломную работу с помощью нейросети, рассказал, что эта же технология помогла ему найти девушку. Александр Жадан из Москвы утверждает, что ChatGPT не просто помогла ему встретить любовь, но и подсказала, когда сделать предложение. О том, как он это провернул и зачем создал целую программу для поиска партнерши, он рассказал в своем аккаунте X (бывший Twitter). Однако нетипичный способ знакомства и чрезмерно практичный подход к процессу вызвали у пользователей неоднозначную реакцию. Многие назвали парня фриком, а саму ситуацию описали как «криповую».

Кто такой Александр Жадан?

Александр Жадан увлекся нейросетями и чат-ботами на основе искусственного интеллекта еще в университете. Будучи студентом РГГУ, он решил провести эксперимент и заставить ChatGPT написать диплом вместо него. С помощью нейросети он создал алгоритм для работы над дипломом. По его словам, это то же самое, что взять источник из YouTube или Google или из любой литературы, просто намного быстрее. За свою ВКР Жадан получил оценку «удовлетворительно», но остался доволен экспериментом. Этот случай вызвал общественный резонанс, но лишать диплома молодого человека не стали.

Диплом полностью сделан мной. То, что я использовал ChatGPT, что я использовал другие источники, — это факт того, где я брал информацию. Ту же самую информацию я мог бы взять из разных источников, но я воспользовался ChatGPT Александр Жадан

Фото: @biblikz

Жадан решил не ограничивать свои эксперименты учебой и, расставшись с девушкой в 2021 году, захотел найти новую подругу при помощи чат-бота. Основным мотивом для такого шага стало нежелание Жадана тратить время на бессмысленные знакомства в ущерб работе, хобби и общению с друзьями.

Он задал бывшей возлюбленной несколько вопросов и с поправкой на ее критические комментарии начал процесс поисков. В первую очередь Жадан создал несколько профилей на сайтах знакомств, в том числе в популярном приложении Tinder (это происходило еще до прекращения работы Tinder в России).

Выпускник РГГУ заявил, что создал сложный алгоритм для отбора девушек

В 2022 году, когда Жадан начал свой эксперимент, известный чат-бот ChatGPT не был еще таким развитым и «обученным», как сейчас. По словам Жадана, обученная им программа сама выбирала профили девушек, у которых было хотя бы две фотографии. После этого чат-бот якобы сам начинал переписываться с теми, с кем у Жадана совпадала пара. Жадан описал задачу так: «Ты парень, общаешься с девушкой впервые. Твоя задача: не сразу, но пригласить на свидание».

Он рассказал, что чат-бот вел переписку с 18 девушками, однако несовершенства искусственного интеллекта давали о себе знать: так, ChatGPT в ответ на рассказ об операции собаки начинал давать справки о том, что «почки — это парный орган», а после сообщения о любви к прогулкам позвал девушку в Битцевский лесопарк.

Скриншот: @biblikz

В итоге постепенно все собеседницы удалили диалоги. Тогда, как утверждает Жадан, он улучшил алгоритм: начал обучать чат-бота переписываться на основе собственных существующих переписок. Кроме того, молодой человек смог повысить сложность отбора. Искусственный интеллект проанализировал, какие девушки ему нравятся, на основе другого аккаунта из приложения для свиданий.

При этом Жадан добавил несколько фильтров вручную: программа пропускала девушек без анкеты, верующих, любительниц астрологии, безработных, тех, у кого на фото было слишком много людей или букеты цветов. После такой корректировки он якобы получил около тысячи мэтчей.

Жадан утверждает, что нашел невесту, после того как нейросеть пообщалась с 5239 девушками

Дальше молодой человек начал ходить на свидания. Теперь программа работала исправнее. Жадан объяснил, чтобы при встрече не открывалась правда о том, что девушка общалась с «роботом», он якобы просил чат-бот перечитать диалог и сократить его до нескольких предложений. Так он усваивал основное содержание переписки.

Затем он продолжил добавлять в программу новые функции. Молодой человек заявил, что подключил календарь, чтобы свидания не наслаивались друг на друга. Также он добавил опцию уточнения, чтобы в случае неуверенности с ответом чат-бот присылал ему сообщения.

Жадан также решил сделать переписки более личными и дал программе задачу делиться личными деталями его биографии и взглядами на жизнь в случае, если индекс доверия растет. Количество мэтчей за месяц выросло почти до пяти тысяч. В отдельные дни у Жадана якобы было по четыре-пять свиданий.

После апгрейда чат-бота он также решил вернуться к старым диалогам с девушками, с которыми искусственный интеллект общался хуже из-за отсутствия усовершенствований. Так Жадан, по его утверждениям, и нашел Карину, свою невесту.

Самая очаровательная девушка нашлась — Карина! Очень эмпатичная, веселая, симпатичная, самостоятельная и вечно на движе. Проще говоря, ОНА! Александр Жадан

Жадан утверждает, что при общении с ней активно использовал рекомендации нейросети. Программа анализировала их беседы и давала советы, что стоит добавить в общение — тепла, нежности или поддержки. В случае эмоциональных переписок чат-бот фиксировал изменение настроения собеседницы или ее жалобы и старался отвечать соответственно.

Карина, понимаю, как тебе сейчас тяжело. Люблю тебя и всегда рядом. Все наладится. Расскажи, что случилось? Может, я смогу как-то помочь или хотя бы поддержу тебя? ответ чат-бота Карине

В какой-то момент программа предложила Жадану сделать предложение Карине. Это произошло после того, как она проанализировала диалог, в котором девушка сказала, что хочет погулять на чьей-то свадьбе. Молодой человек задумался о том, что искать другую ему и правда не хочется, и решил последовать совету. Он даже спросил ChatGPT, как лучше это сделать во время их с Кариной совместной поездки в Азию. В итоге Жадан выполнил даже рекомендацию нейросети о томительной паузе, чтобы девушка поволновалась.

5 января в 22:30 на пароме из Тайпа в Гонконг у вас будет прекрасная возможность сделать предложение. Это путешествие длится 50 минут — идеальное время, чтобы поговорить с Кариной о ее впечатлениях от дня и ее чувствах. После ее ответа можно сказать, что вы хотите изменить вашу роль в ее жизни. Добавьте небольшую паузу для создания напряжения и предложите ей стать вашей женой рекомендация ChatGPT Жадану

Подписчики Жадана и пользователи сети отнеслись к эксперименту с возмущением и пожалели его невесту

Жадан выложил почти всю историю встречи с невестой в своем аккаунте в X. Там же он опубликовал инфографику с анализом потраченных на проект времени и денег. Он утверждает, что на разработку у него ушло 120 часов и 1432 доллара (около 128 тысяч рублей). Еще 200 тысяч рублей он потратил на рестораны и кафе. По его подсчетам, без программы на поиск невесты ушло бы больше пяти лет и около 13 миллионов рублей. При этом все потраченные средства он вернул, создав алгоритм для рекомендаций рекрутерам на платформах по поиску работы. За время свиданий ему удалось устроить на работу восемь девушек, и за свои услуги он получил больше полумиллиона рублей.

Тред с историей Жадана и видео с предложением быстро разошлись по X, а затем перекочевали и в другие социальные сети. В некоторых Telegram-каналах авторы даже опасались за Карину, подозревая, что юноша в лучшем случае не способен на настоящие чувства, а в худшем — может оказаться маньяком. Экспериментатора также окрестили «психопатом» и «фриком», а ситуацию с предложением назвали «кринжовой».

Один комментатор назвал Жадана претендентом на рекорд «самое потребительское отношение к людям». Другие называли юношу циничным и жалели Карину. Кое-кто предположил, что Карина должна была оказаться нейронной сетью

В комментариях к треду Жадан признался, что уже обо всем рассказал Карине. После этого девушка долго удивлялась и задавала ему вопросы. Невеста разработчика не пользуется X и даже не подозревала, что общалась с чат-ботом.

Обвинения в циничности молодой человек мягко отвергал, заявляя, что просто не видит смысла долго общаться с людьми, которые тебе не подходят. По его словам, именно это трата своего и чужого времени, а его подход — просто прагматичный.