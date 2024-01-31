Макрон пообещал защитить Украину «любой ценой»

Макрон: ЕС будет защищать Украину вне зависимости от решения США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении Евросоюза оказать поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ), несмотря на решение Соединенных Штатов. Об этом сообщает Politico.

«Европейские страны должны принять смелые и "новаторские" решения, чтобы помочь Украине, даже если США откажутся от поддержки Киева в ближайшие месяцы. Мы должны быть готовы действовать, чтобы защитить и поддержать Украину любой ценой», — заявил Макрон во время официального визита в Швецию.

Французский президент аргументировал необходимость защищать Украину вне зависимости от решения США, заявив, что Европе не стоит полагаться на помощь «крупных держав, даже если они очень хорошие союзники, потому что они живут по другую сторону океана».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал предоставление помощи Украине, назвав это «безумием» в условиях неудач страны на фронте.