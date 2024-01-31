Москвичей предупредили о ледяном дожде

МЧС предупредило москвичей о ледяном дожде и гололеде

Ночью в четверг, 1 февраля, в некоторых частях Москвы пройдет ледяной дождь. О непогоде жителей столицы предупредило Главное управление МЧС России по городу, сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Осадки связаны с прохождением теплого атмосферного фронта, отмечают в МЧС. Также в Москве ожидается гололед.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями министерство рекомендует водителям ездить медленнее и увеличить дистанцию между транспортными средствами, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

Ранее стало известно, что в выходные, 3 и 4 февраля, атмосферное давление в Москве упадет до 727 миллиметров ртутного столба. Такой показатель на 20 единиц ниже нормы.