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16:21, 31 января 2024Среда обитания

Москвичей предупредили о ледяном дожде

МЧС предупредило москвичей о ледяном дожде и гололеде

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Ночью в четверг, 1 февраля, в некоторых частях Москвы пройдет ледяной дождь. О непогоде жителей столицы предупредило Главное управление МЧС России по городу, сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Осадки связаны с прохождением теплого атмосферного фронта, отмечают в МЧС. Также в Москве ожидается гололед.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями министерство рекомендует водителям ездить медленнее и увеличить дистанцию между транспортными средствами, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

Ранее стало известно, что в выходные, 3 и 4 февраля, атмосферное давление в Москве упадет до 727 миллиметров ртутного столба. Такой показатель на 20 единиц ниже нормы.

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      Александра Качан
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