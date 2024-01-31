На Украине предложили изымать транспорт в пользу ВСУ

В законопроекте о мобилизации на Украине предложили изымать транспорт для ВСУ

Новый законопроект о мобилизации на Украине предусматривает возможность изымать транспорт в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

При этом не отмечается, что конкретно можно будет изымать. Так, под указанный в тексте законопроекта перечень подходят легковые автомобили, тракторы, сельскохозяйственная и строительная техника.

Изъятую технику предложили передавать военным для «удовлетворения потребностей ВСУ транспортом и техникой на особый период». Инициатива будет распространяться на владельцев транспорта, а также центральные и местные органы исполнительной власти и другие государственные органы.

Кабимин Украины направил новый проект закона о мобилизации в Верховную Раду 30 января. В частности, в соответствии с документом, планируется обязать руководителей больниц сообщать в военкоматы о наличии в стационарах пациентов от 18 до 25 лет.