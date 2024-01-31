Нидерланды вновь не смогли назвать дату поставки Украине истребителей F-16

Глава МО Нидерландов Оллонгрен не смогла назвать даты поставки Украине F-16

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что поставка Украине истребителей F-16 будет в 2024 году, но не смогла назвать ее даты. Об этом она заявила на встрече глав оборонных ведомств стран Европейского союза (ЕС), сообщает ТАСС.

«Мы много работаем над этим, украинцы также много работают, это произойдет в этом году, я уверена, но не могу пока назвать конкретный срок или дату», — сказала она.

Ранее премьер-министр королевства Марк Рютте заявил, что Нидерланды проинформировали Киев о подготовке 18 истребителей F-16 для дальнейшей поставки Украине. По его словам, перед поставкой истребителей должен быть соблюден ряд условий, включая требования к инфраструктуре и персоналу.