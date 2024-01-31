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17:10, 31 января 2024Россия

Объяснена необычная деталь крушения Ил-76

Бывший военный летчик объяснил небольшое число тел на месте крушения Ил-76

Фото: Russian Investigative Committee / Reuters

Небольшое количество тел на месте крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области, объясняется спецификой авиационных происшествий. Об этом заявил бывший военный летчик, администратор Telegram-канала Fighterbomber в эфире «Соловьев Live», запись которого опубликована во «ВКонтакте».

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения борта, на котором продемонстрирован фрагмент только одного тела.

По словам экс-летчика, на самолете «все горит». Помимо этого, он заявил, что Ил-76 несет «очень-очень много тонн топлива», и после падения такого самолета разгорелся масштабный пожар.

На местах крушения обычно почти ничего не удается обнаружить, продолжил администратор Telegram-канала. «В редких случаях находят больше килограмма» плоти, пояснил он. «Все сгорает в керосине. А уж какие-то людишки, тела — само собой разумеющееся», — подчеркнул бывший летчик.

Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту, помимо шести членов экипажа, находились 65 украинских пленных и трое сопровождающих. Минобороны России сообщило, что борт был сбит украинскими войсками.

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      Алан Босиков
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