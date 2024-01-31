Москвичам стало проще искать историю своих семей

Ракова: москвичи более 20 млн раз за год обратились к порталу «Поиск по архивам»

Москвичи более 20 миллионов раз воспользовались порталом «Поиск по архивам», который запустили в столице год назад. Туда были загружены более 5,4 миллиона страниц исторических материалов из Главархива Москвы и другие материалы. Как рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, с помощью сервиса людям стало проще искать историю своих семей. Кроме того, он помогает ученым и журналистам, а на страницах, содержащих устаревшие символы и рукописи, тренируется искусственный интеллект.

Поиск по архивам — запущенный в начале 2023 года сервис Яндекса, который помогает быстро находить упоминания людей, населенных пунктов и событий в расшифрованных нейросетью рукописных документах XVIII-XX веков.

«На протяжении нескольких последних лет запросы, связанные с поиском предков и исследованием прошлого семьи, оказываются одними из самых популярных в Главархиве Москвы. Это особенно заметно в Год семьи, — рассказала Ракова. — Мы стремимся помочь жителям в столь важном деле и ищем способы сделать доступ к документам проще. Так, несколько лет назад мы открыли онлайн-сервис "Моя семья" и разместили в нем оцифрованные метрические книги — документы, содержащие сведения о рождении, браке и смерти москвичей и жителей Московской губернии разных вероисповеданий. На основе ресурса "Моя семья" нейросеть "Поиска по архивам" училась читать рукописные тексты. За год работы сервиса к порталу обратились более 20 миллионов раз, что говорит о его популярности и необходимости. Сама же нейросеть проанализировала свыше 10 миллионов страниц исторических документов».

Сервис «Поиск по архивам» помогает историкам, социологам, демографам, журналистам и простым москвичам находить информацию об исторических событиях и личностях. Как отметили в Соцкомплексе столицы, работать с архивными документами теперь так же легко, как с привычным поиском Яндекса.

Сейчас в «Поиске по архивам» есть документы из архивов 11 регионов, в том числе Москвы, Московской, Оренбургской, Новгородской, Иркутской, Астраханской и других областей. Всего нейросеть Яндекса распознала более 60 тысяч рукописных и печатных текстов середины XVIII — начала XX веков: в сумме это более 10 миллионов страниц, или 492 миллионов строк. В «Поиске по архивам» хранятся расшифрованные архивные дела (например, метрические книги и ревизские сказки), в которых содержится информация о людях, родившихся в России до 1917 года.

Кроме того, в сервисе собраны 3,6 миллиона оцифрованных страниц периодических изданий, таких как «Советский спорт», «Вечерняя Москва» и епархиальные ведомости.

Технология расшифровки в «Поиске по архивам» основана на оптическом распознавании символов. Нейросеть узнает утратившие актуальность знаки (например, исчезнувшие из алфавита буквы), учитывает особенности почерка и за несколько секунд преобразует трудночитаемые записи в печатный текст. Для работы с версткой газетных страниц нейросеть научили распознавать текст на огромных полосах, набранный мелким шрифтом на низкоплотной бумаге.

