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18:22, 31 января 2024Россия

Путин назвал одно из важнейших направлений боевых действий

Путин назвал Авдеевку одним из важнейших направлений боевых действий

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где происходят боевые действия. Его комментарий по ситуации приводит ТАСС.

Он отметил подвиги российских бойцов на данном направлении и раскрыл детали некоторых операций.

«Вот эта группа — "Ветераны" — впереди наших войск, обогнала их, впереди этих кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватила 19 домов и удерживает их успешно», — сказал Путин.

По мнению главы государства, российские бойцы «воюют как следует».

Подразделение «Ветераны» появилось в 2022 году, в него вошли жители Донбасса. Бригада имеет статус добровольческого подразделения.

Ранее Путин объяснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по мирным, чтобы спровоцировать зеркальные действия.

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      Анна Щербакова
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