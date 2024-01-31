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21:52, 31 января 2024Из жизни

Россиянин попытался съесть кусок картины на выставке современного искусства

В Москве мужчина попытался съесть кусок картины на выставке на ВДНХ

Мужчина пришел на выставку современного искусства на ВДНХ и попытался съесть кусок экспоната. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

Инцидент попал на видео. На ролике видно, как мужчина в черном костюме, похожий на охранника, подходит к картине, к раме которой прикреплена рыба. Мужчина трогает инсталляцию рядом с картиной, а затем начинает изучать рыбу на раме, которая по виду напоминает копченую или сушеную. Затем вандал начинает тянуть рыбу и в конце концов отрывает ее от рамы. Заполучив фрагмент картины, мужчина попробовал его на зуб. Поняв, что рыба несъедобная, он выплюнул откушенный кусок.

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Ранее сообщалось, что заместителя министра культуры Италии обвинили в краже и хранении картины XVII века. Предположительно, Витторио Сгарби организовал похищение полотна из замка, где оно хранилось.

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      Антонина Черташ
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