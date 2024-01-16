Замминистра культуры Италии стал подозреваемым в деле о краже картины XVII века

Заместителя министра культуры Италии заподозрили в краже картины XVII века

Заместителя министра культуры Италии обвинили в краже и хранении картины XVII века. Об этом сообщает BBC News.

Искусствоведа, телеведущего и замминистра культуры Витторио Сгарби заподозрили в краже полотна «Пленение святого Петра», пропавшего в 2013 году из замка в Пьемонте. Картину авторства Рутилио Манетти — последователя мастера барокко Караваджо — вырезали из рамы. По словам владелицы картины, которая и сообщила о происшествии в полицию, друг Сгарби посещал замок незадолго до преступления и выразил заинтересованность в покупке работы. Итальянские журналисты-расследователи выяснили, что другой друг политика позже передал реставратору поврежденную картину с отверстием той же формы, которое должно было остаться на холсте при вырезании из рамы.

Сам Сгарби стал подозреваемым в деле после того, как в 2021 году отправил картину на выставку в Лукке. После обысков в его домах он сам передал полотно следствию для проведения экспертизы. Полученная экспертами картина отличается от пропавшей наличием факела в одном из углов. Есть версия, что Сгарби намеренно добавил лишний элемент, чтобы скрыть происхождение картины.

Сгарби утверждает, что его картина — оригинал, который он нашел в одном из заброшенных замков в Витербо, приобретенных его матерью. А похищенная в Пьемонте картина — «плохая копия», cделанная в XIX веке.

Это уже второй скандал вокруг имени Сгарби, связанный с кражей и незаконной транспортировкой предметов искусства. Оппозиционные партии выступили с призывом отправить политика в отставку.

Ранее сообщалось, что картина мастера итальянского возрождения Сандро Боттичелли, считавшаяся утерянной с 1980-х годов, была найдена в доме на юге Италии. Оказалось, что ее передали местной семье на хранение, но потом информация об этом была утеряна.