Россиянин проскочил между двумя несшимися на него грузовиками и попал на видео

В Кузбассе водитель проехал между несшимися на него грузовиками и попал на видео

В Кузбассе на трассе водитель легкового автомобиля смог проехать между двумя несшимися на него фурами и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «ЧП 124».

На кадрах с видеорегистратора видно, как мужчина замечает два приближающихся к нему большегруза, один из которых едет по встречной полосе. При этом участок дороги огражден с обеих сторон отбойниками, из-за чего водитель легковушки был лишен возможности съехать в кювет. В последний момент россиянин успевает сбавить скорость и провести автомобиль между грузовиками.

По словам сидевшего за рулем мужчины, ему не удалось рассмотреть номер выехавшей на встречную полосу фуры. Водитель сообщил, что у его автомобиля повреждены зеркало, бампер и крыло. Фотографии машины опубликовало сетевое издание NGS42.RU.

Ранее под Москвой грузовик смял легковушку на пункте взимания платы. Водитель фуры не справился с управлением. Очевидцы аварии допустили, что дальнобойщик мог заснуть за рулем. Возбуждено уголовное дело.