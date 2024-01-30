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12:06, 30 января 2024Россия

Под Москвой большегруз смял легковушку на пункте взимания платы

В Подмосковье водитель большегруза смял авто на пункте взимания платы

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Одинцовском городском округе Подмосковья водитель большегруза смял легковой автомобиль на пункте взимания платы. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Представители ведомства отметили, что владелец грузовика не справился с управлением и влетел в машину Toyota. Очевидцы аварии допустили, что шофер мог уснуть за рулем фуры.

В прокуратуре пояснили, что в результате случившегося не удалось спасти водителя иномарки, его пассажирку доставили в больницу.

Следователи в Московской области возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что пять человек, в том числе ребенок, пострадали в дорожно-транспортном происшествии с опрокинутым лесовозом в Сыктывкаре. В экстренных службах разъяснили, что все произошло на трассе «Чебоксары — Сыктывкар» у населенного пункта Еляты.

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      Анна Щербакова
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