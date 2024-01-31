Штаб-квартиру миссии ЕС предложат разместить в Ларисе

Министр обороны Греции Дендиас предложит разместить штаб миссии ЕС в Ларисе

Греция предложит разместить штаб-квартиру военно-морской миссии Европейского союза (ЕС) в Красном море в городе Лариса. Об этом заявил министр обороны республики Никос Дендиас, сообщает ТАСС.

Дендиас отметил, что в ходе неформальной встречи глав оборонных ведомств ЕС будет обсуждаться размещение военно-морской миссии Евросоюза в Красном море.

«Я предложу, чтобы Греция взяла на себя управление операцией, а также предложу штаб в Ларисе в качестве штаб-квартиры этой операции», — заявил министр. Также он отметил, что речь пойдет об укреплении европейской оборонной промышленности. По словам Дендиаса, вопрос военной промышленности важен для создания инновационной оборонной системы.

Ранее издание Financial Times сообщило о спорах вокруг военно-морской миссии Евросоюза в Красном море. Как утверждается, Франция, Германия и Италия призвали страны ЕС внести свой вклад в обеспечение безопасности в Красном море, но предложили использовать уже существующую в регионе миссию.