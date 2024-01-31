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09:32, 31 января 2024Спорт

Украинский футболист «Арсенала» поссорился с одноклубником после матча АПЛ

Украинский игрок «Арсенала» Зинченко поссорился с одноклубником Уайтом
Александр Зинченко (слева)

Александр Зинченко (слева). Фото: Lee Smith / Action Images / Reuters

Футболист лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко поссорился с одноклубником Беном Уайтом после матча 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Daily Mail.

Англичанин на поле на повышенных тонах начал высказывать претензии украинцу из-за пропущенного в концовке встречи гола, а тот ответил. Возможную потасовку предотвратил главный тренер «канониров» Микель Артета. Он успокоил обоих игроков.

«Мне это нравится, они требуют друг от друга большего. Они недовольны тем, как пропустили мяч, и пытаются решить эту проблему», — заявил Артета.

Встреча прошла 30 января и завершилась победой «Арсенала» со счетом 2:1, Зинченко в этом матче отметился голевой передачей. Лондонская команда с 46 очками находится на втором месте в чемпионате.

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      Алексей Гусев
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