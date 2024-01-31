В Москве прошел самый теплый день

Вторник, 30 января, в Москве оказался самым теплым январским днем

Вторник, 30 января, оказался самым теплым московским днем в январе. Об этом в Telegram-канале написал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Максимальная температура воздуха в этот день достигла отметки плюс 2,1 градуса Цельсия. При

этом температурный рекорд для этого дня был зафиксирован в 2016 году — тогда суточный максимум составил плюс три градуса.

По словам синоптика, благодаря принесшему тепло атлантическому циклону были обновлены суточные рекорды тепла в карельской Калевале (плюс 2,7 градуса), Вологде (плюс 2,6 градуса), в Кологриве Костромской области (плюс 3,5 градуса), Мезене (плюс 1,6 градуса) и на острове Жижгин Архангельской области (плюс 1,5 градуса).

Ранее стало известно, что в первых числах февраля в Москве ожидается температура на 3-5 градусов выше нормы. По словам главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, конец января пройдет с повышенным атмосферным давлением, которое в первых числах февраля резко упадет.