Из легендарного ресторана украли вино на 148 миллионов рублей

Во Франции воры украли 83 бутылки вина на €1,5 млн из легендарного ресторана

Во Франции из легендарного ресторана Tour d'Argent («Серебряная башня») украли 83 бутылки коллекционного вина на сумму более 1,5 миллиона евро (148 миллионов рублей). Об этом сообщает Le Parisien.

Пропажу драгоценных напитков выявили в январе во время инвентарной проверки погребов заведения, где хранится более 300 тысяч бутылок вин разных эпох. Пока полиция не обнаружила следов взлома и иных улик, которые могли бы указать на вероятных воров.

Ресторан расположен на крыше здания на набережной де ла Турнель в Париже, а его погреб простирается на несколько сот метров вдоль реки Сены. Среди прочего, в нем хранятся вина Romanée-Conti. Стоимость бутылки этого вина урожая 1999 года может доходить до нескольких десятков тысяч евро. В 2022-2023 годах ресторан был закрыт на масштабную реконструкцию и вновь открылся в октябре 2023-го.

«Серебряная башня» — один из старейших и самых престижных ресторанов Парижа, он славится блюдами из утки. Согласно легенде, на месте, где находится современное заведение, еще в 1580-х годах располагался постоялый двор, где повар Рурто готовил изысканные паштеты из птицы. Однажды на постоялом дворе остановился король Генрих IV Наваррский и, отведав паштеты Рурто, приказал поставлять их ко двору.

В дальнейшем в «Серебряной башне» любили пообедать кардинал Ришелье, маркиза де Помпадур и другие легендарные исторические личности. В XX веке ресторан посещали королева Елизавета II и сэр Пол Маккартни. Также считается, что «Серебряная башня» стала прообразом ресторана Огюста Гюсто из мультфильма «Рататуй».

В июле 2023 года сообщалось, что воры проникли в винный магазин в испанском регионе Коста-Брава и на глазах у покупателей и продавца украли девять бутылок дорогих вин. Общая стоимость похищенного составила 117,1 тысячи евро.

