Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:49, 31 января 2024Мир

В США заявили об отсутствии альтернатив помощи Украине

Кирби: у США нет альтернатив помощи Украине без одобрения Конгресса
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Craig Hudson / Reuters

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби прокомментировал ситуацию с выделением новой помощи США Украине. Его слова приводит РИА Новости.

На брифинге с журналистами Кирби заявил об отсутствии альтернатив помощи Украине и подчеркнул, что сейчас поставки поддержки Киеву зависят от одобрения Конгресса.

По словам чиновника, Белому дому нужен тот объем финансирования, который был запрошен, поскольку его «откалибровали» под потребности Украины. По мнению Кирби, актуальное ограничение поставок западного оружия негативно влияет на обстановку в зоне боевых действий.

Ранее в Конгрессе США заявили о нежелании давать деньги Украине. Член Палаты представителей США Чип Рой объяснил, что для США в приоритете должна стоять защита собственной границы, а только после этого вопрос помощи другому государству.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Они закончат, и тогда придет наша очередь». Глава ГУР Украины предсказал сроки нового наступления ВСУ

      Прокурор запросил восемь лет колонии для экс-замминистра Раковой

      Стало известно об освобождении всех музыкантов «Би-2»

      Американский фигурист-чемпион отказался считать победой дисквалификацию Валиевой

      Германия увеличит военные расходы на рекордную сумму

      В США заявили об отсутствии альтернатив помощи Украине

      Минобороны Украины заявило о критическом дефиците боеприпасов

      Американский разведчик рассказал о жестком ответе России на планы США

      Путин раскрыл выделенную на развитие новых регионов сумму

      Россия призвала не оправдывать наказание миллионов палестинцев из-за атаки ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше