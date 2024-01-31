В США заявили об отсутствии альтернатив помощи Украине

Кирби: у США нет альтернатив помощи Украине без одобрения Конгресса

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби прокомментировал ситуацию с выделением новой помощи США Украине. Его слова приводит РИА Новости.

На брифинге с журналистами Кирби заявил об отсутствии альтернатив помощи Украине и подчеркнул, что сейчас поставки поддержки Киеву зависят от одобрения Конгресса.

По словам чиновника, Белому дому нужен тот объем финансирования, который был запрошен, поскольку его «откалибровали» под потребности Украины. По мнению Кирби, актуальное ограничение поставок западного оружия негативно влияет на обстановку в зоне боевых действий.

Ранее в Конгрессе США заявили о нежелании давать деньги Украине. Член Палаты представителей США Чип Рой объяснил, что для США в приоритете должна стоять защита собственной границы, а только после этого вопрос помощи другому государству.