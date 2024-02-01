Батальон нацгвардии из Флориды отправят на помощь бунтующему Техасу

Губернатор Флориды Десантис: батальон нацгвардии отправится для помощи Техасу

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что батальон нацгвардии штата отправится для помощи бунтующему Техасу. Об этом сообщает Fox News.

Речь идет про отправку примерно одной тысячи человек, в первой партии будет около 100 служащих Нацгвардии.

По словам Десантиса, нужно остановить «вторжение на южной границе раз и навсегда». Как заявил губернатор, президент США Джо Байден имеет возможность закрыть границу, но он специально этого не делает, так как ему не хватает воли.

Обстановка на границе США и Мексики на территории Техаса накалилась во второй половине января, когда власти штата отказались убирать заграждения и колючую проволоку, которые использовались для прекращения потока нелегальных мигрантов. Почти все губернаторы-республиканцы высказались в поддержку действий властей Техаса.