Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:45, 1 февраля 2024Мир

Батальон нацгвардии из Флориды отправят на помощь бунтующему Техасу

Губернатор Флориды Десантис: батальон нацгвардии отправится для помощи Техасу
Рон Десантис

Рон Десантис. Фото: Vincent Alban/File Photo/Reuters

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что батальон нацгвардии штата отправится для помощи бунтующему Техасу. Об этом сообщает Fox News.

Речь идет про отправку примерно одной тысячи человек, в первой партии будет около 100 служащих Нацгвардии.

По словам Десантиса, нужно остановить «вторжение на южной границе раз и навсегда». Как заявил губернатор, президент США Джо Байден имеет возможность закрыть границу, но он специально этого не делает, так как ему не хватает воли.

Обстановка на границе США и Мексики на территории Техаса накалилась во второй половине января, когда власти штата отказались убирать заграждения и колючую проволоку, которые использовались для прекращения потока нелегальных мигрантов. Почти все губернаторы-республиканцы высказались в поддержку действий властей Техаса.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин высказался о немецком автопроме

      Раскрыты подробности предполагаемых контактов россиян с пришельцами

      ФСБ задержала помогавшую украинцам в Белгороде волонтера

      Американцы отказались уходить из Сирии

      Глава Пентагона извинился за свою тайную госпитализацию

      В США высказались о последствиях сокращения помощи Украине

      На Украине заявили о гибели двух французских добровольцев

      Игрок забил мяч ударом со своей половины поля в матче клубов Месси и Роналду

      Батальон нацгвардии из Флориды отправят на помощь бунтующему Техасу

      Российских журналистов отказались пускать на пресс-конференцию «Би-2» в Израиле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше