Президент США Байден призвал продолжать оказывать помощь Украине и выругался

Соединенные Штаты должны продолжать оказывать помощь Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.

«Мы должны продолжать помогать им», — призвал американский лидер во время своего выступления на «Национальном молитвенном завтраке».

Несмотря на то, что данное ежегодное мероприятие, организацией которого занимается христианский фонд The Fellowship, носит религиозный характер, Байден решил выругаться в конце своей речи и попросить сограждан не забывать, «кем мы, черт возьми, являемся».

Он также заверил, что будет добиваться от Конгресса США согласования пакета дальнейшей помощи Украине и ужесточения контроля над южной границей страны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Байден сделал американцев соучастниками крушения Ил-76 под Белгородом. Она уточнила, что самолет был сбит ракетой MIM-104A американского ЗРК Patriot, которую американская сторона поставила Киеву.