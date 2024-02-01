ЕС отложил расширение фонда военной помощи Украине

Евросоюз отложил расширение Европейского фонда мира для военной помощи Украине

Европейский союз (ЕС) отложил расширение Европейского фонда мира для военной помощи Украине по итогам саммита объединения. Заявление опубликовано на сайте Европейского совета.

Как утверждается, страны-члены объединения вновь отложили как минимум до марта принятие решения о расширении Европейского фонда мира для увеличения поставок оружия Украине. Европейский совет рассмотрел работу Совета ЕС по военной поддержке Украины и предлагаемое увеличение общего финансового потолка.

«Евросовет предлагает Совету ЕС к началу марта 2024 года достичь соглашения о внесении изменений (...) по Европейскому фонду поддержки Украины, принимая во внимание предложения государств-членов», — отмечается в заявлении.

Ранее страны-члены ЕС согласились предоставить Киеву финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро при одном условии — от Украины потребовали соблюдения демократических принципов и прав человека, в том числе и меньшинств.