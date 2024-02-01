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17:28, 1 февраля 2024Мир

ЕС отложил расширение фонда военной помощи Украине

Евросоюз отложил расширение Европейского фонда мира для военной помощи Украине

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Европейский союз (ЕС) отложил расширение Европейского фонда мира для военной помощи Украине по итогам саммита объединения. Заявление опубликовано на сайте Европейского совета.

Как утверждается, страны-члены объединения вновь отложили как минимум до марта принятие решения о расширении Европейского фонда мира для увеличения поставок оружия Украине. Европейский совет рассмотрел работу Совета ЕС по военной поддержке Украины и предлагаемое увеличение общего финансового потолка.

«Евросовет предлагает Совету ЕС к началу марта 2024 года достичь соглашения о внесении изменений (...) по Европейскому фонду поддержки Украины, принимая во внимание предложения государств-членов», — отмечается в заявлении.

Ранее страны-члены ЕС согласились предоставить Киеву финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро при одном условии — от Украины потребовали соблюдения демократических принципов и прав человека, в том числе и меньшинств.

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      Юрий Леонов
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