Кулеба опроверг слова об усталости Запада от Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что выделение Киеву 50 миллиардов евро опровергает слова об усталости Запада от Украины. Об этом он написал в социальной сети X.
«Это шаг исторического масштаба. Это показывает, что все разговоры о предполагаемой "усталости" или "снижении поддержки" попросту ложные», — опроверг слова об усталости Запада от Украины министр.
В Киеве прошла совместная пресс-конференция с главой МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, где Кулеба сообщил, что поставки оружия и боеприпасов идут по графику, и он не ожидает замедления или снижения внимания и поддержки от партнеров. «Европа еще раз продемонстрировала свою мощь и умение принимать значимые решения без оглядки на остальных» — заключил министр иностранных дел.
Ранее глава совета ЕС Шарль Мишель говорил об утверждении долгосрочной бюджетной помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро. Власти Украины рассчитывают, что средства начнут поступать уже в марте.