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16:36, 1 февраля 2024Бывший СССР

Кулеба опроверг слова об усталости Запада от Украины

Глава МИД Украины Кулеба опроверг слова о снижении поддержки и усталости Запада

Фото: Alina Smutko / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что выделение Киеву 50 миллиардов евро опровергает слова об усталости Запада от Украины. Об этом он написал в социальной сети X.

«Это шаг исторического масштаба. Это показывает, что все разговоры о предполагаемой "усталости" или "снижении поддержки" попросту ложные», — опроверг слова об усталости Запада от Украины министр.

В Киеве прошла совместная пресс-конференция с главой МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, где Кулеба сообщил, что поставки оружия и боеприпасов идут по графику, и он не ожидает замедления или снижения внимания и поддержки от партнеров. «Европа еще раз продемонстрировала свою мощь и умение принимать значимые решения без оглядки на остальных» — заключил министр иностранных дел.

Ранее глава совета ЕС Шарль Мишель говорил об утверждении долгосрочной бюджетной помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро. Власти Украины рассчитывают, что средства начнут поступать уже в марте.

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      Валентин Карант
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