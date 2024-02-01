Московские мужчины пристрастились к популярной у женщин процедуре

Число мужчин, прибегающих к инъекциям ботокса, выросло в Москве на 70 процентов

Московские мужчины пристрастились к косметологической процедуре, которая особенно популярна у женщин — уколам ботокса. Соответствующую статистику приводит Telegram-канал Mash.

Согласно публикации, число московских мужчин, прибегающих к инъекциям ботокса, за последние три года выросло на 70 процентов. Если до 2021 года за уколами красоты чаще обращались телезвезды, политики и дизайнеры, то сейчас к косметологам нередко приходят госслужащие, топ-менеджеры и другие россияне старше 50 лет.

Косметолог Марият Мухина в беседе с администраторами канала рассказала, что некоторые москвичи с помощью инъекций стремятся получить моложавую внешность, а другие таким образом пытаются сохранить отношения с более молодыми девушками.

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