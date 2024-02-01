Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:56, 1 февраля 2024Ценности

Московские мужчины пристрастились к популярной у женщин процедуре

Число мужчин, прибегающих к инъекциям ботокса, выросло в Москве на 70 процентов

Фото: Photology1971 / Shutterstock / Fotodom

Московские мужчины пристрастились к косметологической процедуре, которая особенно популярна у женщин — уколам ботокса. Соответствующую статистику приводит Telegram-канал Mash.

Согласно публикации, число московских мужчин, прибегающих к инъекциям ботокса, за последние три года выросло на 70 процентов. Если до 2021 года за уколами красоты чаще обращались телезвезды, политики и дизайнеры, то сейчас к косметологам нередко приходят госслужащие, топ-менеджеры и другие россияне старше 50 лет.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022
Грубая красота Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Грубая красотаКак мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
9 февраля 2021

Косметолог Марият Мухина в беседе с администраторами канала рассказала, что некоторые москвичи с помощью инъекций стремятся получить моложавую внешность, а другие таким образом пытаются сохранить отношения с более молодыми девушками.

В декабре 2023 года возлюбленная Тимати раскрыла секреты красоты. Манекенщица Валентина Иванова показала лицо крупным планом, лежа на медицинской кушетке. По словам звезды, она намеренно приезжает в Санкт-Петербург, чтобы сделать перманентный макияж бровей.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Установлены все погибшие в авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом

      ФСБ задержала хакера по делу об атаках на объекты информационной инфраструктуры

      Агата Муцениеце показала внешность без косметики

      Два россиянина решили продавать смешанный с антисептиком контрафактный алкоголь

      Раскрыто число выдворенных из России нелегальных мигрантов

      Запущенный без российских РД-181 американский Cygnus состыковался с МКС

      Китайским автозаводам перестало хватать электронных блоков

      В Венгрии назвали безответственными заявления о претензиях на Закарпатье

      Россиянина Амфетаминова задержали за распространение мефедрона

      Ресурсы ЕС для военной поддержки Украины оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше