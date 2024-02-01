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16:33, 1 февраля 2024Экономика

На автозаводе в Санкт-Петербурге начали собирать Chery под маркой Xcite

Автоэксперт Арбузов: на заводе Санкт-Петербурга начали выпуск Chery Tiggo 7 Pro

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

На автозаводе в Санкт-Петербурге под маркой XCITE будут собирать автомобили Chery Tiggo 7 Pro. Такое мнение в разговоре с «Российской газетой» озвучил обозреватель автопортала «Дром» Сергей Арбузов.

Автоэксперт напомнил, что еще в конце прошлого года сборка этой модели стартовала на двух площадках, в Санкт-Петербурге и в Калуге, но на последней производство быстро свернули. Сейчас же в базе Росстандарта было опубликовано заключение об оценке типа транспортного средства на модель марки Chery и тип транспортного средства «Т32», рассказал Арбузов. При этом в документе не указаны детали о модели и месте производства.

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Обозреватель объяснил, что добавить модель X-Сross 7 в так называемое распространение сертификата, если речь о выпуске машин на «Автозаводе Санкт-Петербург», легко — для этого нет необходимости проводить дополнительные сертификационные мероприятия, а в индексе нового документа появится «.Р1». «Сомнений в том, что в Санкт-Петербурге начали выпуск именно Chery Tiggo 7 Pro, нет», — заявил Арбузов.

По мнению эксперта, производитель будет стараться удержать цену нового авто в базовой комплектации в пределах 2,5 миллиона рублей. Продажи XCITE в 2024 году составят 8-11 тысяч автомобилей, спрогнозировал Арбузов.

О запуске производства на бывшей площадке Nissan в Санкт-Петербурге стало известно 30 января. Дочернее предприятие «АвтоВАЗа» будет выпускать машины под торговой маркой XCITE, а производство будет вестись «в тесном сотрудничестве с международными партнерами», заявили в пресс-службе компании.

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