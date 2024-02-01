Вышедший из колонии россиянин сел на 14 лет за надругательство над мальчиком

В Великом Устюге суд дал 14,5 года мужчине за сексуальное насилие над мальчиком

Великоустюгский суд Вологодской области приговорил к 14,5 года лишения свободы 33-летнего местного жителя, вышедшего ранее из колонии, за сексуальное насилие над несовершеннолетним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным по статье 132 УК РФ («Действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Он будет отбывать данное наказание в колонии особого режима. Кроме того, осужденный за надругательство пройдет принудительное лечение у врача психиатра-нарколога.

Из материалов дела следует, что в мае 2023 года устюжанин освободился из мест лишения свободы, где отбывал очередной срок. Он сидел за кражи и грабеж. В августе пьяный мужчина подошел к компании мальчиков на детской площадке во дворе дома на улице Виноградова в Великом Устюге. Он предложил детям уединиться, пообещав электронную сигарету и деньги. Получив отказ, фигурант отправился в киоск за сигаретами и выпивкой. Затем к нему подошел один из мальчиков. Мужчина увел его внутрь деревянной горки и там совершил в отношении ребенка сексуальное насилие. Позднее осужденный повел жертву в заброшенный дом и там надругался.

Мальчику удалось сбежать, он рассказал друзьям о случившемся. Через несколько дней дети вновь увидели мужчину, сфотографировали его и сообщили сотрудникам полиции. Устюжанин был задержан.

На суде он частично признал вину, заявляя, что насилия к мальчику не применял.