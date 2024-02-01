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18:27, 1 февраля 2024Бывший СССР

Оппозиционные партии Грузии решили бойкотировать выборы

Оппозиция Грузии ищет повод для бойкота парламентских выборов
архивное фото

архивное фото. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное движение» и ее соратники ищут повод, чтобы бойкотировать результаты предстоящих парламентских выборов осенью 2024 года, заявляет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, его слова приводит издание Sputnik Грузия.

В октябре 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы полностью по пропорциональной системе — партии смогут попасть в парламент, если наберут не менее 5 процентов голосов.

«Бойкот результатов выборов — обычное правило для "Национального движения". Не думаю, что 2024 год станет исключением, и сейчас они готовят предлоги для бойкота следующих выборов», — заявил Папуашвили.

По словам политика, оппозиция занимается лишь театрализованными постановками и единственное, что, по его словам, пугает в этом году, — тот факт, что оппозиция уже полностью перешла в радикальное русло.

Также Папуашвили отметил, что правящая партия «Грузинская мечта» всегда была сильна как структурно, так и идейно.

Ранее в Грузии объявили о сроках утверждения нового правительства, а 29 января премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что уйдет в отставку и займет должность председателя правящей партии «Грузинская мечта».

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