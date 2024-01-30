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14:01, 30 января 2024Бывший СССР

В Грузии назвали сроки утверждения нового правительства

Новый состав правительства Грузии утвердят на следующей неделе

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Новый состав правительства Грузии утвердят на следующей неделе, рассмотрение будет растянуто на несколько дней. Сроки утверждения нового правительства назвал спикер парламента республики Шалву Папуашвили, его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Рассмотрение будет растянуто на несколько дней. Наша цель — на следующей неделе утвердить состав правительства», — рассказал он.

Кроме того, депутат отметил, что, в соответствии с регламентом, в первый день весенней сессии должно пройти выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 29 января заявил, что уходит в отставку. После того как премьер покинет свой пост, он займет должность председателя правящей партии «Грузинская мечта».

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