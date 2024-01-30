В Грузии назвали сроки утверждения нового правительства

Новый состав правительства Грузии утвердят на следующей неделе

Новый состав правительства Грузии утвердят на следующей неделе, рассмотрение будет растянуто на несколько дней. Сроки утверждения нового правительства назвал спикер парламента республики Шалву Папуашвили, его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Рассмотрение будет растянуто на несколько дней. Наша цель — на следующей неделе утвердить состав правительства», — рассказал он.

Кроме того, депутат отметил, что, в соответствии с регламентом, в первый день весенней сессии должно пройти выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 29 января заявил, что уходит в отставку. После того как премьер покинет свой пост, он займет должность председателя правящей партии «Грузинская мечта».