Пекин предупредил Киев об опасности признания компаний из КНР «спонсорами войны»

Двусторонние отношения Китайской Народной Республики (КНР) и Украины могут пострадать из-за признания китайских компаний «международными спонсорами войны». Пекин предупредил Киев об опасности недружественной политики в декабре 2023 года, передает Reuters со ссылкой на украинские источники.

«Предупреждение было передано Украине в прошлом месяце на встрече посла Китая в Киеве с высокопоставленными представителями украинского правительства, сообщили источники, говорившие на условиях анонимности из-за деликатности вопроса», — отмечается в материале.

Один из источников добавил, что КНР может попытаться связать этот вопрос с китайскими закупками украинского зерна.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло 14 компаний из Китая в список «международных спонсоров войны». В декабре 2023 года официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что республика решительно осуждает внесения китайских фирм в указанный перечень.