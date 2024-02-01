Посол России ответил на обвинения США в депортации украинских детей

Посол Антонов назвал кощунственными обвинения США в депортации украинских детей

Обвинения США в адрес России в депортации украинских детей являются кощунственными и безосновательными. На обвинения американской стороны ответил посол России в США Анатолий Антонов, его заявление опубликовано в Telegram-канале российского посольства.

«Категорически не приемлем эти кощунственные и бездоказательные обвинения. Наша страна самым внимательным образом относится к судьбе каждого ребенка, пострадавшего от преступлений укронацистов», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Россия прилагает максимум усилий, чтобы оградить детей от бесчинств Вооруженных сил Украины (ВСУ), не прекращающих массированные обстрелы мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры.

Посол также указал на корыстные мотивы властей США, которые рассматривали Украину в качестве одного из основных источников международного усыновления детей.

Ранее Антонов отметил, что поставки США Киеву высокоточных бомб перечеркивают любые заявления Вашингтона о необходимости добиться скорейшего разрешения украинского конфликта. Он напомнил, что американская сторона готова отправить ВСУ партию дальнобойных боеприпасов.