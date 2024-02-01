Появились подробности исчезновения российского военного после драки в баре

Е1.ru: в Екатеринбурге упавший в реку военный пытался выбраться и содрал кожу

Исчезнувшего после драки у бара 20-летнего российского военного нашли в реке

Начало событий в новости Исчезнувшего после драки у бара 20-летнего российского военного нашли в реке

В Екатеринбурге 20-летний военнослужащий, упавший в реку Исеть, пытался выбраться и содрал с себя кожу. До этого россиянин подрался в баре. Подробности о его исчезновении и поисковой операции появились на портале Е1.ru.

Подруга молодого человека отметила, что его искали родственники, волонтеры и сотрудники полиции. По словам девушки, город оклеивали листовками с приметами военного.

Представители силовых структур по камерам отследили, куда направился пропавший, поэтому и было принято решение привлечь к поискам водолазов, разъяснила россиянка. «Парень упал в воду и пытался выбраться. Содрал кожу. Криминала нет», — заявили в силовых ведомствах.

Бойца после извлечения из водоема спасти не удалось. Его уже опознали родные.

Ранее сообщалось, что в селе Нижнекаменка Алтайского края в реке нашли восьмилетнего ребенка-инвалида без признаков жизни. Мальчик в момент происшествия находился рядом с матерью.