Исчезнувшего после драки у бара 20-летнего российского военного нашли в реке

E1.ru: в Екатеринбурге исчезнувшего после драки у бара военного нашли в Исети

В Екатеринбурге водолазы нашли в реке Исети 20-летнего военнослужащего, который исчез после драки у бара. Об этом сообщил городской портал Е1.ru.

По сведениям издания, россиянин пропал 27 января. Он подрался с другом у входа в ночное заведение на улице 8 Марта. Отмечалось, что молодой человек ушел оттуда без телефона, документов, верхней одежды и с разбитой головой.

По информации издания, российского бойца после извлечения из водоема спасти не удалось. Как уверяет подруга парня, его уже опознали родственники.

К месту обнаружения екатеринбуржца уже выехали криминалисты и следователи. Официально в свердловском Следственном комитете ситуацию с военнослужащим пока не комментировали.

Ранее в селе Нижнекаменка Алтайского края в реке нашли восьмилетнего ребенка-инвалида без признаков жизни. По информации правоохранителей, мальчик гулял во дворе усадьбы в Нижнекаменке с матерью. Когда женщина отвлеклась и зашла в дом, ее сын ушел в неизвестном направлении.