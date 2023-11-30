В российской реке нашли восьмилетнего ребенка-инвалида

В Алтайском крае в реке нашли восьмилетнего ребенка-инвалида без признаков жизни

В селе Нижнекаменка Алтайского края в реке нашли восьмилетнего ребенка-инвалида без признаков жизни. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram.

По информации правоохранителей, мальчик гулял во дворе усадьбы в Нижнекаменке с матерью. Когда женщина отвлеклась и зашла в дом, ее сын ушел в неизвестном направлении. Мальчика-инвалида нашли в реке вечером, врачи не смогли его спасти.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Проводится проверка.

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