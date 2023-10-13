28-летний россиянин с аутизмом исчез после общения с полицией

V1.ru: под Волгоградом молодой человек с аутизмом исчез после общения с полицией

Молодой человек с аутизмом исчез в городе Краснослободске под Волгоградом после общения с полицией. Об этом сообщил региональному порталу V1.ru его опекун.

Россиянин пояснил, что 9 октября его 28-летнего приемного сына забрали от одного из продуктовых магазинов сотрудники Росгвардии.

«Увезли в отдел полиции и в час ночи раздетым выдворили оттуда. Куда он отправился один в такой час — неизвестно», — поделился мужчина.

Он подчеркнул, что после пропажи приемного сына обратился к волонтерам и разместил объявления с просьбой о помощи в соцсетях. Кроме того, житель Волгоградской области обратился в правоохранительные органы.

Россиянин признался, что на его пост откликнулся человек, который утверждал, будто исчезнувший появился в сети. «Позвонил, но мне не ответили. Потом и гудки пропали. Я написал в полицию, поисковикам. Очень надеюсь его найти», — разъяснил он.

В полиции ситуацию с исчезновением 28-летнего аутиста не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 13-летняя школьница сбежала из дома замуж и пропала.

Родители начали искать дочь — она то не отвечала на звонки, то выключала телефон. Мать и отец россиянки предполагают, что школьницу могли украсть родственники-цыгане, чтобы насильно выдать замуж без их согласия.

