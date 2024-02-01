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13:27, 1 февраля 2024Бывший СССР

Правящая партия Грузии выдвинула кандидатуру нового премьер-министра

Ираклия Кобахидзе выдвинули кандидатом на пост премьер-министра Грузии
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Кандидатом на пост премьер-министра Грузии стал занимавший должность председателя партии Ираклий Кобахидзе. Его кандидатуру выдвинули на съезде правящей партии, сообщает РИА Новости.

«Кобахидзе получил полную поддержку», — заявил председатель партии Ираклий Гарибашвили по итогам голосования на съезде.

Парламент Грузии должен выразить доверие кандидату в премьеры и его правительству на следующей неделе. Для получения доверия необходимо получить 76 голосов депутатов из 150.

Экс-премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 29 января заявил, что уходит в отставку. Он был премьером республики с 22 февраля 2021 года. После отставки Гарибашвили занял должность председателя правящей партии «Грузинская мечта».

Ранее Ираклий Кобахидзе предсказал вступление страны в Европейский союз раньше Украины и Молдавии. Комментируя переговоры о принятии Грузии в Евросоюз, Кобахидзе не смог точно ответить, начнется ли переговорный процесс в 2024 году. По его словам, независимо от обстоятельств страна станет членом ЕС.

Анастасия Яланская
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