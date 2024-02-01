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20:05, 1 февраля 2024Путешествия

Россиян похитили в Таиланде и перевели с их счетов более 76 миллионов рублей

Bangkok Post: супружескую пару из России похитили на Пхукете

Фото: Adisa / Shutterstock / Fotodom

Супружескую пару из России похитили на тайском Пхукете и под угрозой расправы заставили их перевести с криптосчетов более 76 миллионов рублей. Об этом пишет Bangkok Post.

Инцидент произошел в среду, 31 января. Отмечается, что россиян затолкали в черный фургон на оживленной улице популярного курорта и увезли в неизвестном направлении.

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По данным издания, полиция установила четырех подозреваемых, ими также оказались жители России. Однако на допросе они сообщили, что просто приехали на отдых в азиатскую страну.

По версии правоохранителей, мужчины — не туристы, а члены преступной группировки.

Ранее в феврале стало известно, что туристическое управление Таиланда захотело продлить срок действия 90-дневного безвизового пребывания для отдыхающих из России. Уточняется, что новый режим был введен 1 ноября 2023 года, он будет действовать до 30 апреля 2024 года.

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