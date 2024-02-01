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19:59, 1 февраля 2024Силовые структуры

Российская медсестра оформила микрозаймы на лишившуюся жизни пациентку

В Калининграде медсестра оформила микрозаймы на умершую пациенту

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Калининграде 50-летняя медсестра оформила микрозаймы на лишившуюся жизни пациентку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, в конце 2023 года женщина взяла смартфон пациентки после трагических событий, оформила два займа и перевела знакомым 12 тысяч рублей, которые потом присвоила себе. В ходе следствия выяснилось, что она пыталась похитить сначала 35 тысяч рублей, но не смогла.

Возбуждено дело по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее стало известно, что под Калининградом пьяный житель угнал машину, пока ее хозяин расчищал снег.

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      Екатерина Кашурникова
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