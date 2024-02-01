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18:32, 1 февраля 2024Бывший СССР

Российский боец сбил украинский дрон палкой и попал на видео

Российский боец палкой сбил FPV-дрон в зоне СВО и попал на видео
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Российской боец палкой сбил FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Южный Фронт».

Все происходит практически на открытой местности. Видно, как дрон подлетает к военному, который стоит в окружении нескольких голых деревьев. Боец отмахивается и ударяет по беспилотнику палкой.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий ударом ноги отбросил боеприпас, который сбросили с беспилотника ВСУ. В итоге снаряд сдетонировал на безопасном расстоянии, не причинив вреда бойцам.

Другой российский боец выманил на себя FPV-дрон противника и увернулся от него. Инцидент был запечатлен разведывательным коптером. Военнослужащий выстрелил в беспилотник, а когда тот пошел в атаку, упал. В результате дрон взорвался в паре метров от бойца, и тот пошел дальше.

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      Алина Гончарова
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