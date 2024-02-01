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02:14, 1 февраля 2024Культура

Скончался актер из «Ликвидации» и «Золотого теленка»

Сыгравший в «Ликвидации» актер Дриженко скончался в Одессе на 83-м году жизни

Фото: Одесский украинский музыкально-драматический театр

Советский и украинский актер театра и кино Анатолий Дриженко скончался в Одессе на 83-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Одесского украинского музыкально-драматического театра.

«Коллектив театра с глубокой грустью извещает о невосполнимой утрате — остановилось сердце народного артиста Анатолия Дриженко», — сказано в сообщении.

Коллектив театра подчеркнул, что актер радовал зрителя своим творчеством более полувека, назвав Дриженко мудрым, энергичным, искренним и щедрым человеком.

Похороны артиста состоятся 2 февраля.

Ранее стало известно о смерти российского актера Александра Саюталина. Уточняется, что 60-летний артист ушел из жизни в понедельник, 22 января. Причина смерти не называется.

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      Марина Совина
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