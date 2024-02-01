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16:44, 1 февраля 2024Бывший СССР

Стали известны обстоятельства отъезда Арестовича с Украины

СМИ: Алексей Арестович выехал с Украины на основании письма от ГУР и не вернулся

Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уехал за границу пять месяцев назад на основании письма от Главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики. Об обстоятельствах его отъезда со ссылкой на источник в Госпогранслужбе страны сообщает издание NGL.media.

По данным СМИ, 4 сентября прошлого года Арестович выехал в Польшу через пункт пропуска Краковец — Корчева, после чего не вернулся на Украину. Как сообщает издание «Страна.ua», в ГУР назвали эту информацию фейком, отметив, что ведомство не выдавало какие-либо документы для выезда экс-советника офиса украинского президента за границу.

В октябре 2023 года стало известно, что на Украине против Арестовича было заведено уголовное дело. С поста советника офиса главы республики он ушел в январе 2023 года после своего заявления о том, что жилой дом в городе Днепр был разрушен ракетой, сбитой украинскими средствами противовоздушной обороны.

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