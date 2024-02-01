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17:03, 1 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно число украинских полицейских на фронте

Глава МВД Украины Клименко: четверть штата полицейских находятся на фронте

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Четверть штата сотрудников Министерства внутренних дел (МВД) Украины находятся рядом с линией боевого соприкосновения. Число полицейских на фронте назвал глава ведомства Игорь Клименко во время встречи с послом Германии на Украине Мартином Егером, пресс-релиз доступен на сайте МВД.

«Система МВД — важная составляющая в обороне Украины. Сейчас на передовой находится практически четверть всего штата. И нам также нужны вооружение и боеприпасы», — сказал чиновник.

Также с его слов стало известно, что ФРГ передала Госпогранслужбе Украины более 40 автомобилей и 6 машин механизированного разминирования, а экспертной службе МВД — спецоборудование, реактивы и расходные материалы для проведения ДНК-исследований.

Ранее в Национальной полиции Украины отвергли идею мобилизации сотрудников. Глава ведомства Иван Выговский объяснил это тем, что полицейские уже задействованы в составе Сил безопасности и обороны.

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      Глеб Палехов
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