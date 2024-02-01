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16:15, 1 февраля 2024Путешествия

Туристы пришли в аэропорт в леопардовых трусах и возмутили пользователей сети

Фото: Budgy Smuggler Australia

Двое туристов пришли в аэропорт Пхукета, Таиланд, в трусах с леопардовым принтом и возмутили пользователей сети. Комментарии недовольных местных жителей публикует Daily Mail.

Фотографии с мужчинами в плавках марки Budgy Smuggler стали вирусными в сети. Под публикацией юзеры стали осуждать путешественников, обвинив их в неуважении к культуре тайцев. «На самом деле все очень просто: если вы не можете уважать культуру, традиции и законы страны — не посещайте ее», — заметил один из пользователей.

Другой комментатор заметил, что такое неприемлемо не только в Таиланде, но и в любом государстве мира. «Мне трудно поверить, что это нормально хотя бы где-либо», — заявил он. При этом нашлись и те, кто поддержал туристов в трусах, объяснив, что на тайских курортах рады всем гостям.

Ранее пьяный мужчина прорвался на взлетно-посадочную полосу аэропорта имени Индиры Ганди в Нью-Дели и был задержан. Пилот Air India заметил мужчину во время руления и доложил диспетчерам.

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      Зарина Дзагоева
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