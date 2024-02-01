FT: Украина не получит прибыль с замороженных в Европе российских средств

Евросоюз не сможет передать Украине прибыль за 2023 год с активов России в Euroclear. Об этом пишет Financial Time (FT).

Отмечается, что сейчас только идет разработка законодательства, на основании которого можно передать такую прибыль. То есть когда закон начнет действовать, то он не будет иметь обратной силы — распространяться на время, когда закон еще не был в силе.

В прошлом году депозитарий получил от замороженных активов России 4,4 миллиарда евро.

Дискуссии о возможности передачи российских активов в пользу Украины ведутся с 2022 года, однако, скорее всего, страны Запада на такой шаг не пойдут. В качестве альтернативы рассматривается передача прибыли, которые приносят заблокированные активы Москвы.

Всего в Euroclear хранятся около 190 миллиардов евро, которые принадлежат Центробанку России. Всего в результате санкций было заморожено около 260 миллиардов суверенных российских активов.