В ЕС решение о выделении Украине 50 миллиардов евро назвали сигналом для США

Глава Евросовета Мишель: выделение Украине 50 млрд евро станет сигналом для США

Решение саммита Евросоюза (ЕС) о выделении 50 миллиардов евро на поддержку Украины станет сигналом для США. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщает ТАСС.

«Это решение посылает ясный сигнал украинцам, сигнал нашему европейскому населению о единстве и о том, что мы не запуганы Россией, а также сигнал США и нашим партнерам, что мы поддерживаем Украину и ее территориальную целостность», — подчеркнул он.

Ранее саммит Евросоюза утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на 50 миллиардов евро после того, как представители 27 стран-участниц объединения одобрили выделение нового пакета поддержки. По словам главы Евросовета, это обеспечит стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины.