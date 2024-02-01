Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:59, 1 февраля 2024Мир

В ЕС решение о выделении Украине 50 миллиардов евро назвали сигналом для США

Глава Евросовета Мишель: выделение Украине 50 млрд евро станет сигналом для США

Фото: Remo Casilli / Reuters

Решение саммита Евросоюза (ЕС) о выделении 50 миллиардов евро на поддержку Украины станет сигналом для США. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщает ТАСС.

«Это решение посылает ясный сигнал украинцам, сигнал нашему европейскому населению о единстве и о том, что мы не запуганы Россией, а также сигнал США и нашим партнерам, что мы поддерживаем Украину и ее территориальную целостность», — подчеркнул он.

Ранее саммит Евросоюза утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на 50 миллиардов евро после того, как представители 27 стран-участниц объединения одобрили выделение нового пакета поддержки. По словам главы Евросовета, это обеспечит стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ЕС согласился предоставить Киеву деньги при одном условии

      Раскрыты подробности предполагаемых контактов россиян с пришельцами

      Российскую «Сулу» покажут на выставке в Эр-Рияде

      Поветкин заявил о непонимании Усиком своей национальной принадлежности

      Мужчина с ножом напал на полицейских у здания МВД в российском городе

      В ЕС решение о выделении Украине 50 миллиардов евро назвали сигналом для США

      Доступ к YouTube-каналам устроившего опасную езду блогера ограничили

      «Стройка века» началась в самом большом регионе России

      Карпин назвал причину уменьшившейся симпатии к Москве

      Дмитрию Певцову предъявили обвинения на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше