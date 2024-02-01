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13:20, 1 февраля 2024Бывший СССР

В Кремле высказались об отношениях с Арменией после вступления в МУС

Песков: РФ важно, чтобы вступление Армении в МУС не повлияло на отношения стран

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool / Reuters

России важно, чтобы вступление Армении в Международный уголовный суд (МУС) не повлияло на отношения с Москвой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Для нас важно, чтобы подобные решения негативно не сказывались и де-юре, и де-факто на наших отношениях, коими мы дорожим и стремимся развивать», — сказал он. При этом пресс-секретарь президента России отметил, что решение Армении о присоединении к МУС является ее суверенным правом.

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