В Казахстане демонтировали памятник Назарбаеву

В Национальном музее Казахстана убрали памятник первому президенту Назарбаеву

В Национальном музее Казахстана демонтировали памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву, об этом сообщил в своем Telergam-канале журналист Михаил Козачков.

В пресс-службе музея объяснили, что памятник убрали в связи с обновлением зала «Независимый Казахстан». «Что касается памятника, данный экспонат является имуществом музея и в связи с изменениями концепции холла будет находиться на постоянном хранении в Фонде музея», — сообщили в пресс-службе.

Представители музея поделились планами по обновлению музея. «Музей, как институт социальной памяти, обязан служить обществу, отвечая на актуальные запросы времени. Поэтому в ближайшее время работы по дальнейшему усовершенствованию экспозиционного пространства музея будут связаны с обновлением ряда экспозиционных залов, ремонтом внутренней части и внешнего фасада здания, материально-техническим оснащением и переоборудованием», — рассказали они.

Ранее памятник Назарбаеву снесли на территории университета обороны в Астане. Как заявили в оборонном ведомстве, демонтаж связан с переименованием учебного заведения — ранее университет был назвал в честь первого президента.