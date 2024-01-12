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16:43, 12 января 2024Бывший СССР

В Астане снесли памятник Назарбаеву

В Астане снесли памятник экс-президенту Казахстана Назарбаеву

Кадр: «Телеканал ТДК-42» / YouTube

На территории Национального университета обороны в Астане демонтировали памятник экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Об этом пишет Vlast.kz со ссылкой на Минобороны республики.

В оборонном ведомстве объяснили это переименованием учебного заведения. Ранее университет был назван в четь Назарбаева. «Принято решение переместить и установить памятник первого президента РК [Республики Казахстан], который был расположен на территории Национального университета обороны, в здание Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил», — заявили в Минобороны.

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      Кристина Есикова
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