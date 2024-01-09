В Казахстане сменят название вокзала на Орал

Минтранс Казахстана переименует ряд вокзалов, в том числе имени Назарбаева

Министерство транспорта Казахстана переименует ряд железнодорожных станций, в том числе вокзал имени бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Согласно документу, ведомство планирует переименовать ряд русскоязычных названий железнодорожных станций. В частности, планируется смена названия вокзала Уральска на Орал.

Также Минтранс Казахстана предложил переименование вокзала Астаны, в настоящий момент носящего имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Публичное обсуждение инициативы продолжится до 22 января.

Ранее глава Улытауской области страны Берик Абдыгалиулы предложил заменить советские названия областей историческими. По его словам, Западно-Казахстанскую область можно переименовать в область Акжайык, а Восточно-Казахстанскую — в область Алтай.